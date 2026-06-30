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14:18, 30 июня 2026Мир

Моравецкий отказался от награды Зеленского в знак памяти жертв УПА

Экс-премьер Польши Моравецкий отказался от награды Зеленского в знак памяти жертв УПА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возврате ордена князя Ярослава Мудрого, который он получил от президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. Награда будет передана в дар Мемориальному музею жертв Волынской резни в Хелме, сообщил политик в соцсети X.

«Пусть эта награда станет символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, зверски убитых во время Волынской резни. Если коррумпированная украинская элита не может этого сделать, я сделаю это за них», — написал Моравецкий.

Орден князя Ярослава Мудрого второй степени был вручен Моравецкому в июне 2022 года в Киеве. Тогда же награду получил и вице-премьер Ярослав Качиньский. В польском правительстве отмечали, что это стало признанием поддержки Варшавой Украины до и после российского вторжения.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач объяснил выгоду от использования украинскими элитами образа лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а также организаторов и командующих Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича и Дмитрия Клячковского. По его словам, с помощью этих образов руководство страны намеренно обманывает избирателей.

«Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, отсутствие реальной деолигархизации, отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшений инфраструктуры и отсутствие многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние три десятилетия», — пояснил Пшидач.

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