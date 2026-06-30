Мошенники нашли новый способ обманывать россиян

Сенатор Шейкин: Мошенники придумали новую схему обмана с домовыми чатами россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян — они приглашают граждан в фейковые домовые чаты, имитируют взлом аккаунтов и предлагают помощь в устранении последствий утечки данных. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин, его слова передает РИА Новости.

Суть схемы не в самом взломе, а в его убедительной имитации. «Сначала аферисты создают ощущение, что человек допустил серьезную ошибку, а затем предлагают "спасение"», — пояснил представитель Совфеда.

Мошенники создают бытовые чаты, где просят участников сообщить какой-нибудь код подтверждения — это сразу создает у жертвы схемы ощущение, что он передал что-то важное и сам спровоцировал проблему.

«После этого начинается инсценировка взлома. Жертве присылают поддельный скриншот, похожий на страницу авторизации на "Госуслугах" или другого государственного сервиса, где мошенник якобы уже ввел тот самый код подтверждения», — рассказал Шейкин. На самом же деле такой скриншот ничего не доказывает и только усиливает ощущение тревоги у человека.

В конце такой схемы резко приходит так называемое спасение от якобы официального канала — Госинформа, службы поддержки, технического отдела или другой структуры. После этого все развивается по классическому сценарию — мошенники просят защитить аккаунт, отменить доверенность, установить какое-либо приложение или перевести деньги на безопасный счет.

Главное правило в такой ситуации — взять паузу. «Если вас неожиданно добавляют в чат, просят переслать код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения, не нужно выполнять инструкции. Необходимо выйти из диалога и проверить информацию через официальный канал», — заключил сенатор.

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