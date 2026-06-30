МЧС: В Москве 30 июня ожидается до плюс 32 градусов Цельсия

На Москву обрушится жара: температура во вторник, 30 июня, поднимется до плюс 32 градусов. Об этом сообщил столичный главк МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета, передает «Интерфакс».

Сильная жара сохранится в столице со вторника, 30 июня, по пятницу, 3 июля.

Москвичам рекомендовали пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также больше находиться в тени.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура в столице во вторник достигнет отметок в плюс 26-28 градусов, по области ожидается от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Метеорологические условия в столице сформирует гребень антициклона. Усиливаясь с запада, он сделает погоду относительно малооблачной и оградит регион от дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

Ранее волна жары накрыла Калининградскую область. Столбики термометров на территории региона поднимались до отметки плюс 36,2 градуса. В Калининграде максимум составил плюс 34,4 градуса. Жара начала спадать 29 июня.