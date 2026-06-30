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Силовые структуры
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15:58, 30 июня 2026Силовые структуры

На российском курорте изъяли полторы тонны домашнего вина, коньяка и чачи

В Геленджике полиция изъяла 1,4 тысячи литров домашнего алкоголя у местного жителя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kirill Z / Shutterstock / Fotodom

В городе-курорте Геленджике полиция изъяла у местного жителя 1,4 тысячи литров самодельного вина, коньяка и чачи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

По данным правоохранителей, почти полторы тонны нелегального алкоголя было разлито в пластиковые канистры. Он предназначался для продажи.

Ранее стало известно, что количество госпитализированных в Астрахани после отравления готовой едой из местного гастронома увеличилось до 23 человек.

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