На российском курорте изъяли полторы тонны домашнего вина, коньяка и чачи

В Геленджике полиция изъяла 1,4 тысячи литров домашнего алкоголя у местного жителя

В городе-курорте Геленджике полиция изъяла у местного жителя 1,4 тысячи литров самодельного вина, коньяка и чачи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

По данным правоохранителей, почти полторы тонны нелегального алкоголя было разлито в пластиковые канистры. Он предназначался для продажи.

Ранее стало известно, что количество госпитализированных в Астрахани после отравления готовой едой из местного гастронома увеличилось до 23 человек.

