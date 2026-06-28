Раскрыты последствия массового отравления в Астрахани

ТАСС: Количество госпитализированных в Астрахани после отравления выросло до 23

Количество госпитализированных в Астрахани после отравления готовой едой из местного гастронома увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек, среди них 6 детей в возрасте от 15 лет до 1 года. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возможной причиной отравления могло стать употребление продукции из куриного мяса, приобретенной в гастрономе.

До этого стало известно, что среди госпитализированных был бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратились мать с тремя детьми и еще несколько человек.

