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14:16, 28 июня 2026Россия

Раскрыты последствия массового отравления в Астрахани

ТАСС: Количество госпитализированных в Астрахани после отравления выросло до 23
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Павел Симаков / ТАСС

Количество госпитализированных в Астрахани после отравления готовой едой из местного гастронома увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек, среди них 6 детей в возрасте от 15 лет до 1 года. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возможной причиной отравления могло стать употребление продукции из куриного мяса, приобретенной в гастрономе.

До этого стало известно, что среди госпитализированных был бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратились мать с тремя детьми и еще несколько человек.

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