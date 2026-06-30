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13:09, 30 июня 2026Наука и техника

На Украине заметили «Риф»

На Украине заметили новый ЗРК малой дальности «Риф»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф» заметили на Украине. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Отмечается, что серийный ЗРК стоит на вооружении 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты украинских ВМС. Боевую машину показали в телевизионном сюжете.

В основе комплекса лежит шасси советского гусеничного тягача МТ-ЛБ, который оснастили установкой с четырьмя ракетами и оптико-электронной системой для поиска целей. Комплекс использует зенитные версии противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с наведением по лучу лазера.

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Ранее в июне стало известно, что концерн «Калашников» освоит выпуск нового ЗРК «Крона-Э», который предназначен для защиты объектов от беспилотников. Комплекс несет ракеты 9М333 и «Сосна-Р».

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