На Украине заметили «Риф»

На Украине заметили новый ЗРК малой дальности «Риф»

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф» заметили на Украине. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Отмечается, что серийный ЗРК стоит на вооружении 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты украинских ВМС. Боевую машину показали в телевизионном сюжете.

В основе комплекса лежит шасси советского гусеничного тягача МТ-ЛБ, который оснастили установкой с четырьмя ракетами и оптико-электронной системой для поиска целей. Комплекс использует зенитные версии противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с наведением по лучу лазера.

Ранее в июне стало известно, что концерн «Калашников» освоит выпуск нового ЗРК «Крона-Э», который предназначен для защиты объектов от беспилотников. Комплекс несет ракеты 9М333 и «Сосна-Р».