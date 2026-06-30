Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 30 июня 2026Мир

На Западе ответили на заявление главы МИД Эстонии об ударах по России

Дизен раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Цахкны об ударах ВСУ по России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Эстония, похоже, всячески стремится предоставить России все необходимые поводы для ответных мер. Кроме того, после почти четырех с половиной лет бойкота дипломатических отношений Эстония по-прежнему считает, что вести переговоры с Россией пока преждевременно», — отметил эксперт.

Ранее Цахкна назвал падение дронов ВСУ в странах Балтии допустимой ценой за удары по России. Он подчеркнул, что Эстония не пытается остановить такие действия Украины.

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заверения экс-премьера Литвы Инги Ругинене о непредоставлении ВСУ странами Прибалтики воздушного коридора для атак дронов по российской территории. Он подчеркнул, что специалисты Вооруженных сил России обладают точными данными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

    В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

    В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

    Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

    В России предупредили страны НАТО о возможности сбивать украинские дроны на их территории

    Роднина оценила допуск российских фигуристов до турниров ISU

    Названа причина смерти 35-летней актрисы из «Звонка» и «Лило и Стич»

    Россиянка лишилась детородных органов из-за врача

    Филиппо назвал виновных в покушении в Монако

    На Западе ответили на заявление главы МИД Эстонии об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok