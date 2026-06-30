На Западе ответили на заявление главы МИД Эстонии об ударах по России

Дизен раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Цахкны об ударах ВСУ по России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Эстония, похоже, всячески стремится предоставить России все необходимые поводы для ответных мер. Кроме того, после почти четырех с половиной лет бойкота дипломатических отношений Эстония по-прежнему считает, что вести переговоры с Россией пока преждевременно», — отметил эксперт.

Ранее Цахкна назвал падение дронов ВСУ в странах Балтии допустимой ценой за удары по России. Он подчеркнул, что Эстония не пытается остановить такие действия Украины.

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заверения экс-премьера Литвы Инги Ругинене о непредоставлении ВСУ странами Прибалтики воздушного коридора для атак дронов по российской территории. Он подчеркнул, что специалисты Вооруженных сил России обладают точными данными.