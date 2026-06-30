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11:10, 30 июня 2026Ценности

Наряд Ирины Винер с розовыми перьями оценили фразой «образ тысячелетия»

Экс-тренер российских гимнасток Ирина Винер посетила праздник в розовом костюме с перьями
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @liasanutiasheva

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в ярком наряде посетила вечеринку по случаю дня рождения экс-спортсменки Ляйсан Утяшевой. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте именинницы (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

77-летняя Винер появилась на мероприятии в брючном костюме розового цвета, пиджак которого украшали перья. В качестве обуви она предпочла бирюзовые туфли на небольшом каблуке, а завершали образ бусы и крупные серьги похожего оттенка.

«Образ тысячелетия Ирины Винер», — так выход знаменитости в свет оценил один из гостей праздника, поделившийся ее фотографиями в соцсетях. Комплиментарную фразу автор сопроводил эмодзи в виде розового сердца.

Ранее в июне Ирину Винер заметили в наряде люксового бренда Schiaparelli. Для выхода в свет она выбрала черное платье длины макси с золотистой фурнитурой из коллекции марки 2023 года. В руках экс-тренер держала клатч Bottega Veneta.

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике в феврале 2025 года. На ее место была назначена Татьяна Сергаева. Винер руководила командой 24 года.

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