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14:01, 18 июня 2026Ценности

Ирину Винер заметили в наряде люксового бренда

Экс-тренера российских гимнасток Винер заметили в платье люксового бренда Schiaparelli
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер появилась на публике в наряде люксового бренда Schiaparelli. Снимки опубликованы в ее Telegram-канале.

77-летнюю Винер заметили на премии Людвига Нобеля, которая прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Для выхода в свет она выбрала черное платье длины макси с золотистой фурнитурой из коллекции марки 2023 года. В руках экс-тренер держала клатч Bottega Veneta.

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Ранее Винер раскрыла мечту на 2026 год. Она отметила, что хотела бы увидеть возвращение российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном.

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике в феврале 2025 года. На ее место была назначена Татьяна Сергаева. Винер руководила командой 24 года.

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