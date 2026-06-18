Ирину Винер заметили в наряде люксового бренда

Экс-тренера российских гимнасток Винер заметили в платье люксового бренда Schiaparelli

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер появилась на публике в наряде люксового бренда Schiaparelli. Снимки опубликованы в ее Telegram-канале.

77-летнюю Винер заметили на премии Людвига Нобеля, которая прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Для выхода в свет она выбрала черное платье длины макси с золотистой фурнитурой из коллекции марки 2023 года. В руках экс-тренер держала клатч Bottega Veneta.

Ранее Винер раскрыла мечту на 2026 год. Она отметила, что хотела бы увидеть возвращение российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном.

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике в феврале 2025 года. На ее место была назначена Татьяна Сергаева. Винер руководила командой 24 года.