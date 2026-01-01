Винер: Мечтаю, чтобы в 2026 году российские спортсмены вернулись с флагом

Бывшая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла мечту на 2026 год. Об этом сообщает Sport24.

По словам Винер, она мечтает о возвращении российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном. «По крайней мере тех, кто завоевал это право», — заявила она.

В феврале 2025 года новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике была назначена Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Винер.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.