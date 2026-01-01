Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:03, 1 января 2026Спорт

Винер раскрыла мечту на 2026 год

Винер: Мечтаю, чтобы в 2026 году российские спортсмены вернулись с флагом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывшая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла мечту на 2026 год. Об этом сообщает Sport24.

По словам Винер, она мечтает о возвращении российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном. «По крайней мере тех, кто завоевал это право», — заявила она.

В феврале 2025 года новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике была назначена Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Винер.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецслужбы извлекли важные данные из атаковавшего резиденцию Путина дрона

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Сальдо сообщил о сгоревшем заживо ребенке при атаке ВСУ

    Медведев пригрозил Украине неминуемым и скорым возмездием за удар в Херсонской области

    ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане

    Винер раскрыла мечту на 2026 год

    Маск своими налогами сломал компьютер налоговой службы США

    Боня едва не утонула в океане

    В России оценили опасность комплексов Patriot словами «никакое не вундерваффе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok