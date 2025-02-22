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12:32, 22 февраля 2025Спорт

Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

Сергаева назначена на пост тренера сборной России по художественной гимнастике
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров.

Сергаева сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером с 2001 года. Ее кандидатуру согласовал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев заявил, что кандидатура Сергаевой отвечает требованиям к подготовке в гимнастике. «Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии», — подчеркнул он.

Сергаева — заслуженный тренер России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Кроме того, она работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

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