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10:10, 12 февраля 2025Спорт

Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», — заявила Винер. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

В октябре прошлого года Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ). Она отметила, что давно мечтала об этом.

Винер занимала пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. В 2008-м она возглавила ВФХГ.

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