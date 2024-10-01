Ирина Винер ушла с поста главы федерации художественной гимнастики России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Винер заявила, что давно мечтала об этом. Он подчеркнула, что хотела передать свой пост Алине Кабаевой, однако та отказалась.

Ранее генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров был избран главой объединенной Федерации гимнастики России.

Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции организации, которая проходила в Москве.

13 сентября Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Винер подчеркнула, что является линейным тренером.