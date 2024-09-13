Винер отказалась возглавить объединенную федерацию гимнастики России

Президент ВФХГ Винер не возглавит объединенную федерацию гимнастики России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер подчеркнула, что является линейным тренером. «Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же», — отметила она.

Ранее министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.