Россиянка осталась без медали в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024

Россиянка Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде-2024

Россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в финале соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

19-летняя спортсменка показала результат в 55,020 балла. Олимпийской чемпионкой стала британка Брайони Пейдж с 56,480 балла. Серебро у белоруски Виолетты Бордиловской с 56,060 балла. Бронза досталась канадке Софиан Мето, набравшей 55, 650 балла.

В квалификации Бладцева показала результат в 55,710 балла. Она занимала четвертое место.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.