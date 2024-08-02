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14:47, 2 августа 2024Спорт

Россиянка вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024

Россиянка Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде
Анжела Бладцева

Анжела Бладцева. Фото: Charlie Riedel / AP

Россиянка Анжела Бладцева заняла четвертое место в квалификационном турнире по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

19-летняя спортсменка в лучшей попытке показала результат 55,710 балла, в первой попытке ее результат составил 55,640 балла. Она вошла в число восьми лучших спортсменов, которые будут представлены в финале соревнований.

Финал соревнований пройдет позднее в пятницу, 2 августа.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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