Россиянка вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024

Россиянка Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде

Россиянка Анжела Бладцева заняла четвертое место в квалификационном турнире по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

19-летняя спортсменка в лучшей попытке показала результат 55,710 балла, в первой попытке ее результат составил 55,640 балла. Она вошла в число восьми лучших спортсменов, которые будут представлены в финале соревнований.

Финал соревнований пройдет позднее в пятницу, 2 августа.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.