Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
13:39, 1 октября 2024Спорт

Избран глава объединенной Федерации гимнастики России

Генеральный директор РЖД Белозеров избран главой Федерации гимнастики России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров был избран главой объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), которая проходила в Москве. Белозеров заявил, что сделает все, чтобы спортсмены чувствовали поддержку на уровне президента федерации.

13 сентября глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Винер подчеркнула, что является линейным тренером.

Ранее Министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились сообщения о переходе Угледара под контроль России

      В ДНР рассказали о планах эвакуации ВСУ из Угледара

      Солистка группы «Тутси» рассказала о страшных последствиях капельниц для похудения

      В России мужчина с молотком напал на осудившего радикальных исламистов муфтия

      В Сербии террористы обещали «взорвать Белград»

      Инфляция в Европе упала ниже двух процентов

      Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

      Глава Дагестана возмутился банкетами в день траура по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

      «Это оскверненное место». Невзоров публично отрекся от Санкт-Петербурга, проскандировав украинский лозунг

      В российском городе снесли древнейший памятник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше