Избран глава объединенной Федерации гимнастики России

Генеральный директор РЖД Белозеров избран главой Федерации гимнастики России

Генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров был избран главой объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), которая проходила в Москве. Белозеров заявил, что сделает все, чтобы спортсмены чувствовали поддержку на уровне президента федерации.

13 сентября глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Винер подчеркнула, что является линейным тренером.

Ранее Министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.