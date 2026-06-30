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12:52, 30 июня 2026Экономика

Переход на российские сетевые решения застопорился

«Ведомости»: Три процента компаний полностью перешли на российские сетевые решения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maximumm / Shutterstock / Fotodom  

К середине 2026 года на российские сетевые решения (коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и так далее) полностью перешли только три процента российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса OCS, на который ссылаются «Ведомости».

В исследовании приняли участие 185 крупнейших, крупных и средних компаний. Из них еще шесть процентов предпочитают российскую продукцию, а оставшийся 91 процент чаще склоняются в сторону иностранных решений. В том числе 29 процентов выбирают отечественную продукцию реже, чем зарубежную, а 26 процентов утверждают, что у них менее четверти от всего оборудования занимают российские решения.

При этом глава АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян указал, что российские производители уже могут заместить 90 процентов всех маршрутизаторов и 100 процентов точек доступа.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин отметил, что в вопросе импортозамещения видно очень четкое разделение. Если госсектор и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) вынуждены закупать отечественную продукцию в рамках регуляторных требований, то коммерческие предприятия предпочитают проверенные иностранные решения.

По словам эксперта, сложнее всего заменить высокопроизводительные коммутаторы для центров обработки данных. Замгендиректора по сетевому оборудованию производителя электроники Fplus Артем Федосеев подчеркнул, что сетевое оборудование является одной из самых сложных категорий для замещения. Дело в том, что под него нужно с нуля писать собственный софт, а на это уходят годы и большие деньги.

Глава совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров также признал, что готовые западные решения, даже завезенные через перекупщиков через западные страны, стоят дешевле сертифицированного российского аналога.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года стоимость российского программного обеспечения (ПО) выросла на 10-20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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