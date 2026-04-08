Цены на российский софт взлетели

«Ъ»: В первом квартале 2026 года российский софт подорожал на 10-30 процентов

По итогам первого квартала 2026 года стоимость российского программного обеспечения (ПО) выросла на 10-20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в отдельных сегментах рост достигает 30 процентов. Об этом со ссылкой на представителей IT-компаний и интеграторов пишет «Коммерсантъ».

IТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян уточнил, что базовый софт подорожал на 10-15 процентов, а нишевые решения, информационная безопасность и инфраструктурное ПО — на 15-25 процентов.

Эксперты объясняют такой рост цен, в несколько раз превышающий официальную инфляцию, высокой ключевой ставкой Центробанка, изменениями в налогообложении, ростом зарплат разработчиков, высоким спросом из-за политики импортозамещения и низкой конкуренцией.

Директор департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова добавила, что некоторые компании повысили цены заранее, на фоне дискуссии о возможности значительно сократить льготы для отрасли в рамках подготовки бюджета на 2026 год. К тому моменту, когда правительство удалось уговорить отказаться от такого шага, ПО продавалось уже по новой стоимости.

Как указал директор практики «Технологическая трансформация» «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов, значительно сильнее, чем отечественный софт, в рамках общемирового тренда в России подорожало серверное оборудование — вплоть до 130 процентов. Производственные мощности задействуют под востребованные компоненты для ИИ-дата-центров, а «железа» для традиционной IT-инфраструктуры хватать на всех перестало.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала количество госзакупок корпоративных VPN взлетело на 22,6 процента в годовом выражении.