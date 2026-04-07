08:20, 7 апреля 2026Экономика

Количество госзакупок VPN в России взлетело

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

По итогам первого квартала количество госзакупок корпоративных VPN в России взлетело на 22,6 процента в годовом выражении, до 1016 процедур. Об этом со ссылкой на информацию разработчика IT-решений «СКБ Контур» пишут «Ведомости».

Общая сумма контрактов, напротив, сократилась более чем в три раза — с 6,9 миллиарда рублей до 2,02 миллиарда. Такой результат связан с падением начальной максимальной цены на 76,2 процента, до 1,98 миллиона рублей.

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в 2025 году VPN чаще закупали в рамках крупных контрактов, а в 2026-м речь идет об отдельных закупках. К тому же часть сделок с большим бюджетом могла перейти в соседние категории, где покупается защищенный удаленный доступ, сетевая безопасность, межсетевые экраны и так далее.

Архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников напомнил, что компании обязаны применять VPN при передаче данных через открытые каналы связи. Требование прописано в законодательстве по защите персональных данных, государственных информационных систем и информации ограниченного доступа.

Ранее сообщалось, что Минцифры рекомендовало крупнейшим российским интернет-площадкам ограничить доступ на платформы для пользователей с включенным VPN. До этого глава ведомства Максут Шадаев признал, что перед ним поставили задачу снизить использование популярных у граждан сервисов для обхода блокировок.

