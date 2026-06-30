Научный сотрудник военного НИИ в России провернул схему на картах для Индии

Суд дал 12 лет колонии экс-сотруднику ЦНИИ Минобороны РФ Боброву за взятки на ₽30 млн

Преображенский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего старшего научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института (27-й ЦНИИ) Минобороны России Игоря Боброва за коррупцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии обвинения, в 2014 году руководитель ЦНИИ полковник Игорь Рутько создал специальную группу для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт для их поставки в Индию. Для сотрудников института, попавших в ее состав, он установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ. В группу попал Бобров, который предложил начальнику схему дополнительного заработка.

Он, как установили следователи, подыскивал среди коллег желающих за взятку попасть в спецгруппу ради надбавок и премий. Бобров распределял между сообщниками полученные деньги. Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила 30 миллионов рублей.

Подсудимый признан виновным в причастности к получению взяток в размере 30 миллионов рублей. Бобров свою вину отрицает. Его бывший коллега Евгений Долгов и Рутько уже осуждены на 6 и 11 лет лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что военные следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина, осужденного ранее за получение взятки на шесть лет колонии строгого режима.