Ущерб при вывозе лома из воинских частей России оценили в 80 миллионов рублей

«Ъ»: Новое дело возбудили против экс-чиновника МО РФ Васенина, осужденного за взятки

Военные следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина, осужденного ранее за получение взятки на шесть лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

На этот раз экс-чиновнику военного ведомства инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Новое обвинение связано с теми же обстоятельствами, которые фигурировали в предыдущем расследовании и квалифицировались как мошенничество в особо крупном размере. Васенин отвечал за исполнение заключенного в августе 2019 года контракта Минобороны по продаже черного и цветного лома, накапливающегося в воинских частях. Изначально следователи считали, что он, подделывая документы о стоимости вторсырья, совершил хищение 240 миллионов рублей из бюджета.

Однако позже фабула обвинения изменилась. Из нее следовало, что чиновник получал взятки от главы компании «Транслом» Олега Панина, чтобы она получала максимально возможный объем вывозимого из воинских частей лома по заниженной цене. Ущерб государству оценивается в 80 миллионов рублей.

9 апреля Тверской суд Москвы приговорил Васенина к шести годам лишения свободы за получение взяток на сумму в 19 миллионов рублей.

Его арестовали весной 2025 года. Также были наложены обеспечительные меры на имущество фигуранта стоимостью 230 миллионов рублей.