Бывший чиновник Минобороны России выслушал приговор за взятки в 19 миллионов рублей

Экс-замглавы управления МО РФ Васенин получил 6 лет за взятку в 19 млн рублей

Тверской суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего заместителя начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Олега Васенина за получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, ему запрещено занимать должности в госорганах в течение пяти лет после отбытия наказания.

Суд установил, что чиновник военного ведомства получил незаконное вознаграждение при исполнении контракта по продаже вторичного сырья. В результате его попустительства в период с 2021-го по 2022 год бюджет потерял 80 миллионов рублей. Васенин полностью признал вину.

Его арестовали весной 2025 года. Также были наложены обеспечительные меры на имущество фигуранта стоимостью 230 миллионов рублей.