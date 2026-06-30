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Силовые структуры
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17:13, 30 июня 2026Силовые структуры

Назван владелец загородной усадьбы на берегу реки в России

«Ъ»: Суд изъял имущество экс-начальника отдела УФНС по Белгородской области Соклакова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи 50-летнего бывшего начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова, осужденного на 11 лет заключения за должностные преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В доход государства обращены доли в коммерческих помещениях площадью 3000 квадратных метров, четыре квартиры в Белгороде и загородная усадьба на берегу Северского Донца. Владельцем недвижимость значилась бывшая супруга Соклакова, позже ее унаследовали их дети.

Это уже второй иск против экс-налоговика, у которого ранее конфисковали гостинично-развлекательный комплекс «Алые паруса» и три элитные квартиры в Белгороде. Таким образом, семья Соклакова лишились активов стоимостью более 300 миллионов рублей.

Сам он добился освобождения из колонии и перевода на принудительные работы. В 2025 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за незаконное возмещение 255 миллионов рублей налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее сообщалось, что Приволжский районный суд Ивановской области по иску прокуратуры изъял два объекта недвижимости у бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова (признан иноагентом в РФ), который известен как основатель нового направления отдыха под названием «избинг».

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