Названы противопоказания для катания на сапбордах

Врач Кондрахин посоветовал не садиться на сапборд психологически неуравновешенным людям

Все возможные противопоказания для катания на сапбордах опубликовал телеканал «360.ru» в новом материале. В статье в первую очередь напомнили, что формально не рекомендуется брать на заплыв детей младше 10 лет, так как они плохо переносят жару.

Если же ребенка все равно берут в заплыв, то он должен проходить в щадящих погодных условиях и на короткие маршруты.

В свою очередь, кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что на сапборд нельзя вставать после употребления алкоголя. Кроме того, такой отдых противопоказан беременным, пожилым, несовершеннолетним и при проблемах с вестибулярным аппаратом.

«Первое — это психологически неуравновешенным людям. Второе — людям с алкогольным опьянением. Третье — людям, которые не достигли совершеннолетия, не умеют управлять этим средством», — резюмировал Кондрахин.

Ранее стало известно, что дешевле всего по России арендовать сапборд летом прошлого года можно было в Пермском крае. Аренда составляла от 600 рублей.