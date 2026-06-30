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13:43, 30 июня 2026Забота о себе

Названы противопоказания для катания на сапбордах

Врач Кондрахин посоветовал не садиться на сапборд психологически неуравновешенным людям
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Все возможные противопоказания для катания на сапбордах опубликовал телеканал «360.ru» в новом материале. В статье в первую очередь напомнили, что формально не рекомендуется брать на заплыв детей младше 10 лет, так как они плохо переносят жару.

Если же ребенка все равно берут в заплыв, то он должен проходить в щадящих погодных условиях и на короткие маршруты.

В свою очередь, кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что на сапборд нельзя вставать после употребления алкоголя. Кроме того, такой отдых противопоказан беременным, пожилым, несовершеннолетним и при проблемах с вестибулярным аппаратом.

«Первое — это психологически неуравновешенным людям. Второе — людям с алкогольным опьянением. Третье — людям, которые не достигли совершеннолетия, не умеют управлять этим средством», — резюмировал Кондрахин.

Ранее стало известно, что дешевле всего по России арендовать сапборд летом прошлого года можно было в Пермском крае. Аренда составляла от 600 рублей.

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