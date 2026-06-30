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07:00, 30 июня 2026МирЭксклюзив

Названы военные угрозы из-за проекта сыновей Трампа в соседней с Россией стране

Политолог Новик: США нужен проект в Казахстане для развития своих вооружений
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: artaxerxes_photo / Shutterstock / Fotodom

Администрация президента США Дональда Трампа заключила с Казахстаном соглашение по добыче вольфрама, чтобы создать новые цепочки поставок для своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

В частности, исследователь напомнил, что вольфрам не является редкоземельным металлом, однако от него зависит производство высокоточных и бронебойных боеприпасов, ракетных систем, а также компонентов авиационной и космической техники. Большую его часть США импортировали из Китая, однако серия «торговых войн».

Кроме того, эксперт напомнил, что вольфрам может помочь в других проектах, в том числе для усиления «ядерной триады» США: «Вашингтону необходимы серьезные траты на большие проекты, такие как модернизация ядерной триады США, дальнейшее развитие авианосного флота, включая корабли класса Gerald R. Ford, разработка и серийное производство истребителя шестого поколения F-47».

Однако Новик подчеркнул, что казахстанский проект не поможет восстановить американские запасы вооружений в кратчайшие сроки, которые были истощены в результате иранского конфликта.

Даже если проект будет реализован в полном объеме, добыча и создание перерабатывающей инфраструктуры займет годы, поэтому речь идет скорее о долгосрочном контуре планирования, чем о решении текущих задач

Николай Новикзаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп заключил с властями Казахстана соглашение по добыче вольфрама. Как сообщал в мае этого года телеканал NBC News, в США резко истощились запасы этого металла из-за конфликта с Ираном, в который были потрачены значительные запасы ракет.

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