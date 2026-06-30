Нефтепродукты нашли на побережье российского региона

На Сахалине обнаружили нефтепродукты на берегу моря у нескольких сел

На Сахалине обнаружили нефтепродукты в морской береговой зоне рядом с несколькими селами. Об этом сообщает администрация российского региона, передает ТАСС.

Выбросы мазута нашли на побережье в районе сел Белинское, Парусное и Красногорск Томаринского района. «Установлено, что основной массив комкообразного вещества, внешне похожего на корабельный мазут, выбросило в районе сел Белинское и Парусное», — рассказали власти Сахалинской области.

Сотрудники администрации уже отобрали пробы и передали их для исследования в лаборатории Росприроднадзора. В ближайшее время побережье собираются очистить от остатков нефтепродуктов. Уточняется, что масляных пятен в море не обнаружено.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы теперь чище, чем на Лазурном Берегу во Франции.