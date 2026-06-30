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Силовые структуры
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13:06, 30 июня 2026Силовые структуры

Пожилой россиянин с самодельным арсеналом устроил кровавую разборку с автомехаником

В Подмосковье пожилой россиянин получил 7 лет за покушение на автомастера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье 69-летний местный житель получил семь лет лишения свободы за то, что устроил кровавую разборку с автомехаником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Фигурант — житель Коломны. Он признан виновным по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 22 октября 2025 года пожилой россиянин поссорился с мастером автомехцентра из-за ремонта машины и открыл огонь. Потерпевший увернулся от пуль. Прибывшие на место оперативники задержали фигуранта. У него в гараже провели обыск. В результате обнаружили и изъяли самодельные патроны и порох.

Ранее сообщалось, что друзья эскортницы из Краснодара в масках объявили кровавую месть москвичу, который отдыхал с ней, из-за его «плохого отношения».

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