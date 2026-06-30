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16:06, 30 июня 2026Мир

Раскрыты детали побега подозреваемого во взрыве в Монако

BFMTV: Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать во Францию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать во Францию, его местоположение на данный момент неизвестно. Об этом заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Предполагаемый преступник, по всей видимости, уехал во Францию. Значительное и всестороннее сотрудничество, начавшееся вчера между судебными и разведывательными службами Монако и Франции, продолжается», — отметил министр.

Кроме того, генеральный прокурор Монако Стефан Тибо добавил, что власти «делают все возможное, чтобы как можно скорее задержать и установить личность нападавшего». По его словам, предполагаемый преступник бежал вдоль границы с Францией, однако неизвестно, получал ли он помощь во время побега.

«Это произошло на границе с Босолеем, он скрылся, предположительно пешком, и французская полиция, находящаяся на границе, также вмешалась, чтобы установить его личность и попытаться отследить его передвижения», — подчеркнул прокурор.

Ранее Тибо заявил, что власти княжества больше не считают происшествие терактом, а расценивают его как покушение на жизнь украинского олигарха Вадима Ермолаева.

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