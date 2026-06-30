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13:08, 30 июня 2026Мир

Взрыв в Монако перестали считать терактом

Генпрокурор Монако Тибо: Взрыв в Монако является не терактом, а покушением
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Взрыв в Монако является не терактом, а покушением на убийство. Об этом заявил генпрокурор княжества Стефан Тибо, сообщает газета Nice-Matin.

«Эту атаку нельзя классифицировать как террористическую», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступнику удалось скрыться.

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его спутница. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

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