Политолог Баширов: Готовиться к военному противостоянию России и Европы преждевременно

Европа все чаще заявляет о скором военном конфликте с Россией, однако эти заявления объясняются прежде всего экономическими причинами. В беседе с «Царьградом» политолог Марат Баширов объяснил, что готовиться к противостоянию Москвы и Запада преждевременно.

По его словам, Европа проигрывает экономическую войну с США, поэтому под предлогом войны с Россией пытается «вкачивать» деньги в те гражданские предприятия, которые не выдерживают конкуренции.

«Трамп уже набросил две удавки на европейскую экономику. В особенности самых крупных стран — это Германия, Франция», — объяснил эксперт, отметив, что европейские страны пытаются поддержать экономику через милитаризацию.

При этом сам президент США не верит в эти заявления, добавил Баширов. Однако к 2030 году все же может произойти локальная провокация.

«Максимум, что может быть — в какой-то момент вот эти европейские элиты попытаются устроить провокацию и бросить просто под каток, наш военный каток, например, Прибалтику», — отметил он.

Ранее в России допустили, что конфликт с Европой может начаться до 2030 года. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что европейские страны ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.