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11:16, 30 июня 2026Мир

Польский экс-министр вернул украинскую награду и напомнил Киеву о геноциде

Польский экс-министр Блащак вернул украинскую награду и напомнил Киеву о геноциде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак вернул украинский орден «За заслуги» в знак памяти о жертвах геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия; признаны экстремистскими и запрещены в России). Об этом политик сообщил в соцсети X.

«Так как я и объявлял, сегодня я вернул орден "За заслуги", которым был награжден украинскими властями. Я также включил в него символ памяти о жертвах геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА. Историческая правда не подлежит обсуждению!» — написал Блащак.

Политик неоднократно выступал с критикой украинских властей за героизацию ОУН-УПА и требовал от Киева уважения к памяти польских жертв.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач объяснил выгоду от использования украинскими элитами образа лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а также организаторов и командующих Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича и Дмитрия Клячковского. По его словам, с помощью этих образов руководство страны намеренно обманывает избирателей.

«Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, отсутствие реальной деолигархизации, отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшений инфраструктуры и отсутствие многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние три десятилетия», — пояснил Пшидач.

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