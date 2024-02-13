Один из главных страхов многих людей — заболеть раком. Какие способы снизить риск реально работают?

Врач Гергесова: Здоровый образ жизни снижает риск развития рака примерно на 30 процентов

К 2040 году ежегодно в мире будет регистрироваться 28 миллионов новых случаев рака, считают ученые. Несмотря на то, что за последние десятилетие человечество сделало огромный прогресс в лечении этого смертельно опасного заболевания, часто с ним невозможно справиться, даже имея большие деньги и доступ к передовым лекарствам и технологиям. Яркими тому примерами являются актриса Анастасия Заворотнюк, певица Жанна Фриске, один из основателей Apple Стив Джобс и многие другие известные люди. Однако врачи обнадеживают: снизить риск множества видов рака можно, если вести здоровый образ жизни. Как позаботиться о себе и что на самом деле нужно делать, чтобы не оказаться в палате онкологического отделения, — в материале «Ленты.ру».

У кого чаще всего возникает рак?

Нельзя точно сказать, у кого риск рака выше: у мужчин или у женщин. Все зависит от типа патологии. Так, рак щитовидной и молочной желез чаще диагностируют у женщин, а колоректальный рак, рак желудка, печени и мочевого пузыря — у мужчин. Однако одно можно сказать точно: у последних смертность от злокачественных новообразований выше.

Что касается возраста, по словам онколога Владимира Ивашкова, наибольшее число случаев рака регистрируется у людей 65-85 лет. Считается, что с возрастом в организме накапливается все большее количество мутаций, которые и приводят к возникновению опасных патологий, пояснил доктор.

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom

Также проводились исследования, которые показали, что даже раса играет большую роль. Так, оказалось, что у лиц африканского происхождения риск рака выше, чем у европеоидов и людей азиатского происхождения. Причем у латиноамериканцев, которые в США ведут сопоставимый с афроамериканцами образ жизни и имеют аналогичный социально-экономический статус, выявили меньшую предрасположенность к подобным заболеваниям.

10% от всех случаев рака составляют наследственные онкологические синдромы

Важную роль играет и наследственность. Мутации, повышающие риск рака, обычно наследуются по аутосомно-доминантному типу, то есть риск передачи потомству составляет 50 процентов. Одним из самых известных примеров является поломка в генах BRCA1 и BRCA2, которая увеличивает риск злокачественных новообразований груди.

Все эти факторы риска называют немодифицируемыми, это значит, что повлиять на них человек не может. Однако существуют еще и модифицируемые факторы риска. Если избегать их, то возможно хоть и не полностью предотвратить рак, но минимизировать вероятность возникновения этого смертельно опасного заболевания.

Не мифология, а наука: восемь способов реально снизить риск развития рака

Первый такой немодифицированный фактор риска — это курение. Табачный дым ассоциируются в основном с раком легких, но он также повышает риск развития рака головы и шеи, мочевого пузыря, почек, шейки матки, пищевода, поджелудочной железы, желудка, толстой и прямой кишки. В течение двух лет после отказа от курения риск многих заболеваний, связанных с сигаретами, начинает снижаться.

Через 10-20 лет после отказа от курения риск рака легких и большинства других патологий будет почти таким же, как у некуривших людей

Во-вторых, важно поддерживать здоровый вес. Ожирение тесно связано с повышенным риском развития рака молочной железы, толстой кишки, почек, поджелудочной железы, эндометрия и пищевода. Появляется все больше доказательств того, что избыточная масса тела увеличивает риск развития лейкемии, лимфомы, множественной миеломы, рака печени и желчного пузыря. Похудение же помогает снизить уровень биомаркеров, вызывающих рак.

В-третьих, нужно отказаться от малоподвижного образа жизни. Регулярная физическая активность снижает риск развития рака толстой кишки на 15-20 процентов. Кроме того, она защищает и от рака молочной железы, причем больше всего пользы спорт принесет женщинам в пременопаузе, но и после менопаузы он будет полезен.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В-четвертых, большое значение имеет правильное питание. Диета, снижающая риск рака, должна в основном состоять из растительной пищи, то есть фруктов, овощей и цельных злаков, и содержать мало продуктов животного происхождения, особенно красного и переработанного мяса.

В-пятых, нужно отказаться от алкоголя. Действительно, некоторые исследования показывают, что умеренное употребление определенных спиртных напитков может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но в то же время даже небольшое количество алкоголя (менее одного напитка в день) повышает риск развития многих видов рака, включая два наиболее распространенных — рак молочной железы и толстой кишки.

В-шестых, необходимо защищаться от солнца с помощью SPF-кремов. Пребывание под ультрафиолетовыми лучами без этих средств и солнечные ожоги могут привести к возникновению меланомы. Особенно это опасно для людей со светлой кожей и волосами.

В-седьмых, защититься от некоторых видов рака помогает вакцинация.

15% всех случаев рака связаны с инфекциями

Особое значение имеют вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита В и С, а также Helicobacter pylori. Вакцинация девочек эффективно защищает от основных типов ВПЧ, которые могут вызвать рак шейки матки в более позднем возрасте. А вакцинация мальчиков против ВПЧ снижает риск рака анального канала. Прививка против гепатита В же может защитить от рака печени.

Еще одно важно правило — регулярно проходить скрининги. Наиболее важными являются следующие исследования:

маммография — для женщин, чтобы исключить рак груди;

компьютерная томография легких — для курильщиков;

анализ на простат-специфический антиген — для мужчин, чтобы исключить рак простаты;

колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь — для обоих полов, чтобы исключить колоректальный рак;

ПАП-тест — для женщин, чтобы исключить рак шейки матки.

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова заявила, что перечисленные методы снижают риск развития рака примерно на 30 процентов. Причем при уже выявленной патологии пациенты, придерживающиеся этих правил, живут дольше. Если у человека есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям, то здоровый образ жизни снижает риск до среднего уровня, отметила доктор.

Фото: Ekaterina Demidova / Getty Images

При этом она подчеркнула, что никакие БАДы, детоксикационные программы и функциональное питание не помогут снизить риск развития рака. «Онкологические заболевания вызывают страх, который снижает способность критически оценивать информацию. Человек ищет ощущение контроля над пугающей ситуацией. Псевдонаучные методы это ощущение дают охотнее, чем доказательная медицина с ее вероятностными формулировками и оговорками», — отметила она

Гергесова добавила, что часто люди верят в чудодейственные БАДы, потому что просто не хотят менять свое поведение. «Регулярная физическая активность, отказ от курения, изменение питания — это долго, неудобно и требует самоконтроля. Принять таблетку проще», — добавила специалистка.

Кроме того, различные «волшебные таблетки» помогают бороться с укорами совести. Как объяснила Гергесова, когда человек принимает их, он думает, что вроде бы что-то делает для здоровья. Однако на самом деле никакой существенной пользы для здоровья эти действия не приносят, заверила кандидат медицинских наук.

Бытовые страхи: что считают причиной рака без убедительных доказательств?

Некоторые люди верят, что снизить риск рака можно, если отказаться от некоторых гаджетов. Правда, ученые соглашаться с этими утверждениями пока не спешат. Например, многие обвиняют микроволновку в том, что она повышает риск возникновения опухолей.

Однако онколог Хорхе Карденас Марио утверждает, что она является совершенно безобидной. Электромагнитные волны не вызывают рак, но даже если это было бы так, то микроволновка сконструирована таким образом, что они остаются внутри, пока дверца плотно закрыта и не повреждена.

Другие же верят, что риск рака увеличивается из-за смартфонов. Однако Ивашков подчеркнул, что они тоже являются полностью безопасными. По его словам, в современном мире многие люди имеют как минимум по два смартфона — личный и рабочий. Однако число случаев рака от этого не увеличивается

Также нет убедительных исследований, которые доказали бы, что антиперспиранты увеличивают рак молочной железы. Работы ученых, посвященные данному вопросу, в основном представляют собой исследования типа «случай-контроль», в которых людей с этим заболеванием и без него спрашивали о том, пользовались ли они антиперспирантами. Большинство из таких исследований не выявили никаких закономерностей.

Нередко опасными считают и бюстгальтеры. Исследований по поводу того, вызывают ли они рак груди, проводилось немного, поскольку ученые изначально сомневались в существовании такой связи. Однако имеющиеся немногочисленные данные свидетельствуют о том, что они безопасны.

Фото: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock / Fotodom

Не считают опасным ученые и Wi-Fi. Как объяснил онколог Амит Кумар излучение, используемое в подобных технологиях, не обладает достаточной силой, чтобы повредить ДНК. Исследования, в том числе проведенные Всемирной организацией здравоохранения, не нашли никакой связи между Wi-Fi и онкологическими заболеваниями.

Риск рака не увеличивает и микропластик. Пока ни одно ведомство официально не подтвердило, что он представляет опасность для здоровья. В целом изучение микропластика затруднено, поскольку многие инструменты, используемые учеными, в том числе пробирки, изготовлены из пластика. Более того, абсолютно каждый человек подвергался воздействию пластика, поэтому доказать его связь с раком сложно.

Онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подобные страхи действительно встречаются часто. Однако больше всего его поразил пациент, который боялся рака кожи и внутренних органов из-за ртутного термометра, поэтому никогда им не пользовался.