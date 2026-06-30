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Забота о себе
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19:35, 30 июня 2026Забота о себе

Психолог назвала способы быстрее забыть бывшего партнера

Психолог Северино: Забыть бывшего партнера поможет ведение дневника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Сильвия Северино рассказала, как бороться с навязчивыми мыслями о бывшем партнере. Ее рекомендации приводит издание El Confidencial.

Эффективным способом быстрее забыть бывшего избранника Северино назвала ведение дневника. В него стоит записывать все конфликты, несовместимые взгляды и причины, которые привели к расставанию. Дело в том, что навязчивые мысли обычно содержат только счастливые моменты, а благодаря такому дневнику можно получить более сбалансированную картину, пояснила специалистка.

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Также поможет устранение всех эмоциональных триггеров, таких как старые переписки и фотографии, добавила она. Если навязчивые мысли все же появились, нужно не злиться и затевать внутренний спор с самим собой, а понаблюдать за ними без осуждения. Как только их содержание будет четко определено, можно резко переключить внимание, например, заняться физическими упражнениями, поговорить с другом или прогуляться, порекомендовала Северино.

Ранее психолог Диана Гончарова рассказала о способах борьбы с хроническим истощением. Людей с этой проблемой она призвала работать исключительно в рабочие часы.

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