Military China: Заявления Путина доказывают готовность РФ дать ответ Западу

Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет издание Military China.

В публикации говорится, что это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Уточняется, что Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство.

«Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — отмечает СМИ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества.