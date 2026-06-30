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20:24, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

Military China: Заявления Путина доказывают готовность РФ дать ответ Западу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет издание Military China.

В публикации говорится, что это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Уточняется, что Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство.

«Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — отмечает СМИ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества.

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