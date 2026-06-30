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Забота о себе
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14:23, 30 июня 2026Забота о себе

Раскрыта опасность нытинга

Психолог Абравитова: Частое обращение к нытингу может сформировать деструктивную привычку
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom

В России становится востребованной услуга нытинга — платное выслушивание жалоб без советов и оценок. В связи с этим психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru предостерегла, что постоянное обращение к таким «слушателям» может сформировать деструктивную привычку.

Эксперт отмечает, что этот сервис популярен из-за дефицита безопасного пространства для диалога. В отличие от психолога или друзей, «нытинг-оператор» не осуждает и не дает рекомендаций, позволяя клиенту просто выговориться за 5-10 тысяч рублей.

Хотя разовый сеанс помогает снять напряжение, для хронических жалобщиков эффект обратный. Человек начинает подсознательно искать новые поводы для негатива, чтобы было о чем поговорить на следующей встрече. Это смещает фокус с решения проблем на их драматизацию, закрепляя чувство беспомощности. По сути, нытинг — это не терапия, а лишь временное обезболивающее, которое не лечит первопричину. При серьезных психологических трудностях специалист настоятельно рекомендует обращаться за профессиональной помощью.

Ранее сообщалось, что россияне могут заказать услугу нытинга. Жители страны обращаются к услугам людей, которые будут поддерживать их в любой ситуации.

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