Христофору: Запад стремится к прекращению огня, потому что их силы истощены

Западные государства предлагают России абсурдные инициативы о прекращении огня в попытке изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Очевидно, что страны Запада в целом пытаются добиться прекращения огня. Они пытаются (...) ограничить боевые действия определенным географическим регионом, поскольку их силы истощены», — сообщил он.

Журналист отметил, что Украина и ее союзники пытаются выиграть время для переформирования войск, которые не способны отвечать на продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. Он отметил, что пока сохраняется риск нападения Запада на Москву, СВО будет продолжаться.