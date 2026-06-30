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13:11, 30 июня 2026Мир

Раскрыты истинные причины попыток Запада добиться прекращения огня на Украине

Христофору: Запад стремится к прекращению огня, потому что их силы истощены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Западные государства предлагают России абсурдные инициативы о прекращении огня в попытке изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Очевидно, что страны Запада в целом пытаются добиться прекращения огня. Они пытаются (...) ограничить боевые действия определенным географическим регионом, поскольку их силы истощены», — сообщил он.

Журналист отметил, что Украина и ее союзники пытаются выиграть время для переформирования войск, которые не способны отвечать на продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. Он отметил, что пока сохраняется риск нападения Запада на Москву, СВО будет продолжаться.

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