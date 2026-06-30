Режиссер фильма с Киану Ривзом получил срок за обман Netflix

Режиссеру «47 ронинов» Карла Ринша дали 2,5 года тюрьмы за обман на 11 миллионов долларов

Режиссер Карл Ринш, который известен по съемкам картины «47 ронинов», получил срок за присвоение 11 миллионов долларов компании Netflix. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, постановщик картины с Киану Ривзом был приговорен к 2,5 года заключения. Известно, что средства должны были пойти на производство сериала «Белый конь» (он же «Завоевание»), который в итоге так и не вышел. Доказано, что Ринш потратил деньги на инвестиции в криптовалюту, затем сам подал в суд на стриминг-сервис и потребовал дополнительных выплат. В итоге миллионы ушли на предметы роскоши.

Изначально режиссеру грозило наказание в виде пяти лет тюрьмы, но выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Суд также обязал Ринша выплатить компенсацию Netflix в размере 11 миллионов долларов. В поддержку режиссера выступил в том числе и Киану Ривз.

Ранее Киану Ривз впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе. Пара впервые после новостей о бракосочетании, которое якобы состоялось в Италии, появилась на красной дорожке в октябре 2025 года.