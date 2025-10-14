Культура
Киану Ривз впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе

Киану Ривз уклонился от ответа на вопрос о тайной свадьбе с Александрой Грант
Ольга Коровина

Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters

Голливудский актер Киану Ривз, известный по франшизам «Джон Уик» и «Матрица», впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант. Его слова передает портал E! Online.

Пара впервые после новостей о бракосочетании, которое якобы состоялось в Италии, появилась на красной дорожке. Ривз и Грант поцеловались на глазах у фотографов, после чего Киану дал короткий комментарий журналистам.

«Ну, это же не впервые. Мы встречаемся уже долгое время. Свадьба... Понимаете, это было мило, когда люди писали так много приятных слов и так далее. Но Александра прекрасно все объяснила, написав — спасибо всем, но вот немного реальности», — высказался Ривз.

Судя по всему, актер говорил о публикации в аккаунте Грант, где художница опровергла слухи об их свадьбе. Пара состоит в отношениях с 2018 года.

Ранее на фоне появившихся в СМИ сообщений представитель Киану Ривза прокомментировал статус отношений актера с Александрой Грант.

