Представитель Киану Ривза прокомментировал слухи о его тайной свадьбе

Представитель Киану Ривза опроверг слухи о тайной свадьбе актера
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Представитель канадского актера Киану Ривза опроверг сообщения о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. Об этом пишет E! News.

«Это неправда. Они не женаты», — заявил публицист Ривза.

Об отношениях Ривза и Грант стало известно в 2018 году. Ранее актер не был женат. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертворожденную дочь, а спустя два года сама девушка не выжила в результате автокатастрофы.

18 сентября сообщалось, что 61-летний Ривз якобы тайно женился на своей возлюбленной в начале лета во время путешествия по Европе. По словам инсайдеров, пара держала церемонию в секрете, поскольку ценит приватность.

