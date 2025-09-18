Культура
12:35, 18 сентября 2025Культура

Киану Ривз тайно женился

Radar Online: Актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский актер Киану Ривз сыграл тайную свадьбу с художницей Александрой Грант. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на друзей пары.

По данным источника, свадьба 61-летнего актера и его 52-летней возлюбленной состоялась в начале лета во время путешествия по Европе. Инсайдеры отмечают, что звезда «Матрицы» и его избранница ценят личное пространство, поэтому держали церемонию в секрете.

Друзья актера подчеркнули, что Грант стала для него опорой, необходимой после трагедии в его личной жизни. Известно, что Ривз никогда не был женат. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертворожденную дочь, а спустя два года сама девушка не выжила в результате автокатастрофы.

Ранее стали известны подробности сиквела фильма «Константин», главную роль в котором сыграет Киану Ривз. Отмечалось, что продолжение культовой картины будет страшнее оригинала.

