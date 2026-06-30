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17:29, 30 июня 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам дали совет по экономии топлива

ГК «Интерлизинг»: Для снижения расхода топлива нужно держать правильный темп
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Во избежание лишних трат на горючее автомобилистам нужно выдерживать правильный темп. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики ГК «Интерлизинг», подготовившие практическое руководство для тех, кто хочет сэкономить на топливе.

Оптимальный диапазон скоростей на трассе – 90-110 километров в час, отметили представители лизинговой компании. При этом разгон до 140 километров в час и выше увеличивает потребление бензина почти в полтора раза, предупредили они.

Снизить расход горючего на 15-20 процентов помогут плавные разгоны и торможения, добавили в «Интерлизинге». Во избежание повышенных трат топлива в городе они посоветовали автомобилистам заранее планировать свой маршрут и учитывать пробки.

Другим важным фактором в компании назвали техническое состояние автомобиля. Падение давления в шинах всего на 0,5 атмосферы усиливает сопротивление качению, из-за чего двигатель подвергается повышенной нагрузке, предупредили эксперты. Поэтому перед дорогой водителям рекомендуют проверить колеса. Лишние вещи из автомобиля следует выгрузить: каждые 50 килограммов груза в багажнике повышают расход на 1-2 процента. Лучше убрать и лишние аксессуары, такие как бокс или велокрепление на крыше.

Заправляться стоит лишь на проверенных сетевых АЗС, сохраняя при этом все чеки и избегая заправок с подозрительно низкими ценами, советует директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин. «Если вам предстоит остановиться на незнакомой заправке, и вы сомневаетесь в качестве топлива, не заливайте полный бак: возьмите ровно столько, сколько хватит, чтобы доехать до надежной станции», — рекомендует топ-менеджер.

Переход с рекомендованного АИ-95 на АИ-92 для экономии неэффективен, так как детонация повышает расход топлива на 5-10 процентов, нивелируя выгоду, предупредили аналитики компании «Интерлизинг». Кроме того, постоянное использование низкооктанового бензина с высоким содержанием серы грозит перегревом, преждевременным износом двигателя и дорогостоящим ремонтом катализатора.

Ранее стало известно, что возможными поставщиками бензина в Россию могут стать Белоруссия, Азербайджан и Казахстан. Такое предположение высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Пасечник. На нефтебазах в России сегодня накоплено достаточно топлива для покрытия потребностей на время логистических поставок, поэтому риски его дефицита исключены, дал понять он.

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