Россияне бросились скупать средства от насекомых

С началом дачного сезона продажи репеллентов выросли на 18 %

Продажи репеллентов с началом дачного сезона выросли на 18 процентов относительно прошлого года. О том, что россияне буквально бросились скупать средства от насекомых, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ретейлеров.

При этом репелленты в мае-июне подорожали на 7 процентов. По словам руководителя направления категории «Сад» сети «Лемана Про» Оксаны Благой, рост спроса связан с обильными зимними снегопадами и глубокими сугробами, которые создали благоприятные условия для размножения насекомых.

По данным пресс-службы «Ашана», с началом дачного сезона продажи средств от клещей увеличились по сравнению с прошлым годом на 35 процентов, от комаров — в два раза. Средства от комаров для детей показали в июне рост в два раза относительно аналогичного месяца 2025-го, а от клещей — в три раза.

Врачи при этом фиксируют рост обращений из-за укусов насекомых, прежде всего клещей. По словам терапевта «Он Клиник» Ольги Султановой, рост обращений составил 10 процентов. Обращения после укусов комаров, мошек и ос также встречаются, однако реже, поскольку россияне опасаются здесь аллергических реакций, а не передачи опасных инфекций.

Ранее специалист в области биотехнологий и генной инженерии, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Николай Дурманов объяснил, почему комары проявляют к одним людям больше интереса, чем к другим. Это связано с состоянием микробиома кожи человека.