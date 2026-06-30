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16:50, 30 июня 2026Экономика

Россияне изменили отношение к двум популярным напиткам

«Руспродсоюз»: Россияне стали чаще выбирать специализированные сорта чая
Кирилл Луцюк

Фото: rsooll / Shutterstock / Fotodom  

В России меняется отношение потребителей к таким традиционным напиткам, как чай и кофе. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Его процитировало НСН.

По его словам, россияне все чаще интересуются альтернативными напитками. Например, молодежь нередко предпочитает специализированные сорта чая — пуэр, улун, матча, а также фруктовые и травяные миксы. Кроме того, все более популярным становится холодный чай в бутылках.

Востриков также отметил, что после периода активного роста кофейной культуры в России (2010-2023 годы) наступила фаза насыщения. Спрос на растворимый кофе может снижаться, однако медленно растут сегменты зернового и молотого кофе, а также капсульных систем.

Россияне, как пояснил он, склоняются к осознанному потреблению. Это выражается в том, что они стали чаще предпочитать цикорий кофе, а матчу — чаю.

«Потенциально рынок напитков в РФ будет расти за счет диверсификации — от традиционных позиций к историям здоровья и азиатским трендам», — сказал Востриков.

С января по май 2026 года розничные продажи чая в России серьезно снизились. Черный чай потерял 11 процентов в годовом выражении, зеленый — 9 процентов, а травяной — 10.

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