Россиянин скрылся после ночной охоты на рецидивистов

В Саратовской области полиция ищет мужчину с охотничьим ружьем за ранение троих

В Саратовской области полицейские разыскивают мужчину с охотничьим ружьем, который ранил троих рецидивистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

29 июня в полицию поступила информация о госпитализации в Калининскую районную больницу трех ранее неоднократно судимых мужчин. У 34-летнего, 38-летнего и 60-летнего пациентов были огнестрельные ранения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность стрелка. Им оказался также неоднократно судимый 41-летний местный житель. Ночью у дороги у него произошел конфликт с мужчинами и он открыл стрельбу по оппонентам, после чего скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений»).

Ночной охотник объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошел конфликт со стрельбой на базе отдыха «Курочкино», пострадали трое.