Россиянка лишилась детородных органов из-за врача

В Забайкалье пройдет суд над гинекологом, по вине которого пациентка лишилась органов

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело акушера-гинеколога, по вине которого пациентка лишилась детородных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Врачу вменяется причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным следствия, в 2025 году в Чите обвиняемая недооценила тяжесть состояния женщины с послеродовым воспалительным заболеванием и назначила неадекватное лечение. Ночью врач также не осмотрела больную, из-за чего не было вовремя выявлено развитие септических осложнений и нарушение функции почек, не решила вопрос о переводе из роддома в многопрофильный стационар для лечения. А утром ввела в заблуждение принявшего дежурство врача, сообщив ему об удовлетворительном состоянии больной.

Вследствие неправильного поведения гинеколога у пациентки критически ухудшилось состояние здоровья, спасение ее жизни было возможно только при удалении очага воспаления в репродуктивных органах.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что фигурирующая в деле врач в 2019 году была осуждена за причинение вреда роженице. Суд приговорил ее к обязательным работам и лишил права заниматься врачебной деятельностью. После отбытия наказания в 2023 году она была назначена главным внештатным акушером-гинекологом Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что в селе Красное Липецкой области 60-летний житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике.