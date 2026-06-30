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11:59, 30 июня 2026Россия

Стало известно о смерти жительницы Тверской области после попадания дрона ВСУ в жилой дом

Губернатор Королев: Пожилая женщина не выжила в Тверской области после атаки дронов ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Пожилая женщина не выжила в Кимрском муниципальном округе Тверской области после попадания обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дачный жилой дом. Об этом сообщил губернатор российского региона Виталий Королев в «Максе».

Он разъяснил, что 61-летняя пенсионерка не сумела спастись из огня, возникшего в постройке из-за вражеской атаки.

Королев заверил, что силы и средства находятся на месте, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. Он также поручил оказать всю необходимую помощь семье жертвы.

Кроме того, глава Тверской области распорядился провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений. «При выявлении принять меры по оперативному проведению ремонтов», — подчеркнул он в посте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что шестимесячный ребенок стал жертвой атаки ВСУ в Егорьевске.

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