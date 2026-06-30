Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 30 июня 2026Бывший СССР

Российский техник раскрыл одну хитрость ВСУ

РИА Новости: ВСУ применяют дроны-пустышки из канализационных труб
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны-пустышки, сделанные из канализационных труб. Об этом рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские военные называют такие беспилотники «труболетами». Такие дроны используются для перегрузки систем противовоздушной обороны (ПВО) и не несут боевой нагрузки.

«Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать», — рассказал военнослужащий.

Ранее Омск рассказал, что российские специалисты приступили к изучению сбитого беспилотного летательного аппарата самолетного типа производства НАТО, который ВСУ применили в качестве дрона-матки для запуска малых ударных БПЛА. Трофейный дрон сейчас находится в музее-мастерской БПЛА, где хранятся летательные аппараты, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии раскрыл позицию США по Украине после встречи с Рубио

    Устойчивость мира между США и Ираном оценили

    Пленный ВСУ рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров

    Россиян предупредили об отключении входа через Apple ID и Google

    Российский техник раскрыл одну хитрость ВСУ

    Киркоров заплатит почти 80 тысяч долларов в казну США

    Предшественник Каллас дал важный совет Европе

    Российский регион превратился в подводное царство

    Каллас назвала главную задачу Евросоюза

    В России назвали один способ выжить для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok