РИА Новости: ВСУ применяют дроны-пустышки из канализационных труб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны-пустышки, сделанные из канализационных труб. Об этом рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские военные называют такие беспилотники «труболетами». Такие дроны используются для перегрузки систем противовоздушной обороны (ПВО) и не несут боевой нагрузки.

«Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать», — рассказал военнослужащий.

Ранее Омск рассказал, что российские специалисты приступили к изучению сбитого беспилотного летательного аппарата самолетного типа производства НАТО, который ВСУ применили в качестве дрона-матки для запуска малых ударных БПЛА. Трофейный дрон сейчас находится в музее-мастерской БПЛА, где хранятся летательные аппараты, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО.