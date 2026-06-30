ВС России начали изучать сбитый натовский дрон-матку

РИА Новости: Российские специалисты изучают сбитый натовский дрон-матку

Российские специалисты приступили к изучению сбитого беспилотного летательного аппарата самолетного типа производства НАТО, который применили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве дрона-матки для запуска малых ударных БПЛА. Об этом журналистам РИА Новости рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск.

По его словам, устройство можно охарактеризовать как аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Беспилотник сбили средства противовоздушной обороны. На его фюзеляже заметны следы от поражающих элементов.

«Грузоподъемность у него — порядка 20 килограммов. Сейчас мы ведем работы по восстановлению», — объяснил собеседник. С данного дрона происходило десантирование малых беспилотников, которые крепились сверху на сбросе. Задача этих аппаратов заключается в том, чтобы пролететь два-три километра до цели, поэтому они не несут большого заряда и не приспособлены для дальних полетов.

Трофейный дрон сейчас находится в музее-мастерской БПЛА, где хранятся летательные аппараты, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что американцы скопировали технологию дронов-«маток», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции. Как уточнялось, за основу очередной разработки взяли гибридный дрон самолетного типа, который может взлетать и садиться вертикально.