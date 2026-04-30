18:28, 30 апреля 2026

В США скопировали очередную технологию БПЛА из зоны СВО

Армия США испытала «матку» AERO Sky с FPV-дронами на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Howells / Corbis via Getty Images

Американская компания Petrel Technologies скопировала технологию дронов-«маток», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Воздушный носитель AERO Sky испытали на учениях Армии США, пишет Army Recognition.

В основе очередной разработки лежит гибридный дрон самолетного типа, который может взлетать и садиться вертикально. Его оснастили точками для крепления небольших FPV-квадрокоптеров. Запуск беспилотников с дрона-носителя обеспечивает большую дальность действия ударных аппаратов.

Дрон-«матку» испытали на учениях 101-й воздушно-десантной дивизии в центре подготовки Форт-Полк. Отмечается, что использование носителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет подразделениям легкой пехоты наносить точные удары большой дальности.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

AERO Sky получил четыре небольших двигателя для взлета и посадки, а также основной силовой агрегат с тянущим винтом для горизонтального полета. Аппарат может нести до 22 килограммов полезной нагрузки. Как пишет издание, это позволяет оснастить дрон комплектом датчиков, оборудованием для ретрансляции и несколькими коптерами.

Ранее в апреле в зоне СВО заметили российский разведывательный БПЛА «Орлан-10», который выполнял задачи в качестве «матки». Аппарат получил пилоны для крепления двух FPV-дронов.

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    В российском городе пожаловались на «дерьмодемона» в многоэтажке

    Дома россиян оказались на грани обрушения из-за природного явления

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Все новости
