В США скопировали очередную технологию БПЛА из зоны СВО

Армия США испытала «матку» AERO Sky с FPV-дронами на учениях

Американская компания Petrel Technologies скопировала технологию дронов-«маток», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Воздушный носитель AERO Sky испытали на учениях Армии США, пишет Army Recognition.

В основе очередной разработки лежит гибридный дрон самолетного типа, который может взлетать и садиться вертикально. Его оснастили точками для крепления небольших FPV-квадрокоптеров. Запуск беспилотников с дрона-носителя обеспечивает большую дальность действия ударных аппаратов.

Дрон-«матку» испытали на учениях 101-й воздушно-десантной дивизии в центре подготовки Форт-Полк. Отмечается, что использование носителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет подразделениям легкой пехоты наносить точные удары большой дальности.

AERO Sky получил четыре небольших двигателя для взлета и посадки, а также основной силовой агрегат с тянущим винтом для горизонтального полета. Аппарат может нести до 22 килограммов полезной нагрузки. Как пишет издание, это позволяет оснастить дрон комплектом датчиков, оборудованием для ретрансляции и несколькими коптерами.

Ранее в апреле в зоне СВО заметили российский разведывательный БПЛА «Орлан-10», который выполнял задачи в качестве «матки». Аппарат получил пилоны для крепления двух FPV-дронов.

